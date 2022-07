Nierzym koło Gorzowa: kolejne pokolenia gorzowian łapią tu opaleniznę i spędzają ciepłe dni. Wy też?

Kąpielisko w Nierzymiu to od lat w wakacje dla gorzowian jeden z najpopularniejszych kierunków podróży. Nic dziwnego: w kilka minut autem albo kilkanaście rowerem (mierzymy czas od rogatek Gorzowa) można być już na plaży. W nadchodzące, upalne dni na pewno będzie tu wielu plażowiczów. Tym bardziej więc warto przypomnieć, że popularna plaża właśnie obchodzi urodziny! Kąpielisko w Nierzymiu zostało bowiem oficjalne uruchomione 18 czerwca 1972 r.

W upalne dni czasami brakuje miejsca

Jej długość to 125 metrów. Trzy razy dłuższa od innego popularnego kąpieliska w Kłodawie. W okolicach Gorzowa dłuższa jest plaża nad jeziorem Marwicko (300 m). W sezonie do Nierzymia przyjeżdżają ludzie z Gorzowa i nie tylko. Latem są tu nawet czasem problemy ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. Z obliczeń Miejskiego Zakładu Komunikacji wynika, że w upalny wakacyjny weekend nad jezioro przyjeżdża nawet ponad 1 tys. osób.

Jezioro Nierzym: dzikie plaże do wyboru

Jeśli stronicie od zatłoczonych plaż, to Nierzym... też jest dla was. Wystarczy z parkingu nie iść na plażę OSiR-u, tylko wybrać jedną z małych, dzikich plaż po drugiej stronie jeziora. Woda jest tutaj tak samo czysta, nie ma jednak ratowników, więc to propozycja dla rozsądnych.

I przy okazji prośba: dbajcie o porządek. Dzikie plaże są paskudnie zaśmiecone. A kto zostawia tam butelki, puszki i papiery? Sami wypoczywający…