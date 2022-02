Niespełna 50 km od Gorzowa znajduje się opuszczona, radziecka baza atomowa! Jest w Templewie, weszliśmy do środka Anna Moyseowicz

Templewo to niewielka wieś w Polsce, która leży w powiecie międzyrzeckim. Z Głogowa to około 130 km, czyli blisko 1,5 godziny jazdy autem. To właśnie tu skrywa się niegdysiejsza tajemnica państwowa. Kiedyś była tu baza atomowa. Na ogół nie można tam wejść. Zobaczcie zdjęcia ze środka.