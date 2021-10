Niestety, można było się tego spodziewać... AZS AJP Gorzów rozgromiony w Gdyni przez Arkę na starcie Energa Basket Ligi Kobiet Alan Rogalski

Ksenia Tikhonenko (z tyłu) trafiła tylko jeden rzut na dziesięć. Cały AZS punktował na... 26 proc. z gry Agnieszka Modelska/Arka Gdynia

Choć nikt w AZS-ie AJP Gorzów przed wczorajszą inauguracją ekstraklasy nie mówił, że tej nie wygrają, to jednak z całą pewnością każdy musiał to zakładać. No bo jeśli gra się z mistrzem Polski, to trudno oczekiwać, że się z nim zwycięży, skoro przystępuje się do tego starcia aż bez trzech podstawowych zawodniczek.