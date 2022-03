Nikola Horowska i Łukasz Żok to dziś najszybsza para w kraju. Ale w Gorzowie są także inne talenty

Po ostatnim weekendzie, gdzie się nie spojrzało w serwisach branżowych, tam można było przeczytać o rekordowych czasach Nikoli Horowskiej i Łukasza Żoka.

Ta pierwsza wynikiem 23,38 s na 200 m ustanowiła nowy rekord Polski w kategorii do 23 lat, bijąc dwunastoletni rezultat Mariki Popowicz. To jest siódmy czas w historii polskiej lekkiej atletyki. Co ciekawe, Horowska spodziewała się tego. – Bo i na treningach biłam życiówki. Przeczuwałam więc, że czas będzie mocny, tylko tak naprawdę nie wiedziałam, na ile mnie stać. W Toruniu lepiej biega się niż w Spale, gdzie byliśmy na obozie, stąd wiedziałam, że ta hala będzie atutem. W każdym razie myślę, że ten czas jestem jeszcze w stanie poprawić na mistrzostwach Polski, bo nie do końca dobrze przebiegłam ostatni wiraż. To zauważył trener i właśnie dlatego też uważa, że ten czas da się poprawić. Z drugiej strony, wiadomo jak to jest na mistrzostwach. Ich atmosfera, doping kibiców… Na mitingu w Toruniu, gdy biłam tę życiówkę, były puste trybuny, więc całkiem inaczej startuje się w takim biegu – mówi podopieczna trenera Tomasza Saski z ALKS AJP Gorzów.