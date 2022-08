Nikola Horowska pobiegła w Diamentowej Lidze. W Chorzowie startowali też inni gorzowianie

Dla pochodzącej z Wielkopolski 21-latki, która od kilku miesięcy trenuje ze szkoleniowcem Tomaszem Saską, samo zaproszenie do cyklu najbardziej prestiżowych mitingów na świecie było sukcesem. W sobotę na Stadionie Śląskim w Chorzowie Horowskiej przyszło startować w jednym biegu na 200 m z gwiazdami królowej sportu, co przed tym sezonem pozostawało dla niej jedynie w sferze marzeń. Jamajka Shericka Jackson to mistrzyni świata sprzed dwóch tygodni z amerykańskiego Eugene, gdzie uzyskała drugi czas w historii, to jest 21.45 s. A Shaunae Miller-Uibo z Bahamów to złota medalistka mistrzostw globu z USA na 400 m. I to te dwie jako pierwsze przekroczyły metę.

Gorzowianka była ósma z wynikiem 23.44, ale zebrała doświadczenie. – Myślałam, że może chociaż Dunkę Idę Karstoft z drugiego toru uda mi się dorwać… Nie chcę się tłumaczyć, że miałam pierwszy tor, ale wiadomo, jest niekorzystny i biegać się po nim nieco gorzej. Jednak i tak liczyłam, że zbliżę się do 23.15 s. Z drugiej strony, na razie mam ciężki okres, bo nie czuje się tak jak czułam się wtedy, kiedy biłam rekord życiowy [było to w czerwcu w Bernie w Szwajcarii i wynosi on 22.98 – przyp. red.]. Mam nadzieję, że to zmieni się do startu na mistrzostwach Europy, które w przyszłym tygodniu w Monachium – stwierdziła Horowska, która do Niemiec uda się wraz z klubowym kolegą Łukaszem Żok, też dwustumetrowcem (oboje są też brani pod uwagę w sztafecie 4x100 m).