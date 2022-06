Nikola Horowska z ALKS AJP Gorzów pobiła rekord życiowy i zadebiutowała w Diamentowej Lidze w Oslo!

Zawodniczka trenera Tomasza Saski w Szwajcarii była druga, na mocno obsadzonym mitingu. Najszybsza okazała się Szwajcarka Mujinga Kambundji, brązowa medalistka mistrzostw świata w tej konkurencji (22.18, co jest rekordem kraju i najlepszym czasem na Starym Kontynencie w 2022), za to nasza 21-latka wyprzedziła rodaczkę Kambundji Ajlę Del Ponte, halową mistrzyni Europy na 60 m (23.15). Czas Horowskiej 22.98 jest jej nową życiówką i czwartym wynikiem w historii startów reprezentantek Polski w XXI w.! Do tego wychowanka wielkopolskiej Nadodrzy Powodowo została czternastą Polką, która zeszła poniżej 23.00. Dodatkowo, jak podaje branżowy serwis Athletic News, Horowska – która ma już minimum na sierpniowe mistrzostwa Europy w Monachium – zakwalifikowałaby się też na lipcowe mistrzostwa świata w Eugene w USA z rankingu punktowego (podobnie zresztą jak klubowy jej kolega Łukasz Żok).