Nikt na świecie nie ma mocniejszej "łapy" od niego. Maciej Szolc mistrzem świata U-15 w siłowaniu na rękę

Tak, Szolc pod koniec września w Dieppe zdobył tytuł mistrza świata do 15 lat w kategorii do 70 kg w armwrestlingu, czyli po prostu w znanym wszystkim siłowaniu na ręce. Ba, ten nastolatek wywalczył we Francji dwa medale! Złoto było za pokaz mocy w prawej dłoni, srebro za to w lewej.

To właśnie o tym opowiadał w trakcie spotkania w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim, której jest absolwentem. Tam, jak na mistrza świata przystało, został powitany gromkimi brawami, po czym podzielił się swoimi wrażeniami z mistrzostw i treningów. Z drugiej strony, jego młodsi koledzy świetnie go kojarzą, bo jeszcze jako uczeń tej szkoły sięgał po medale mistrzostw Europy i Polski w tych zapasach na rękę. A my jesteśmy przekonani, że jeszcze raz, nie tylko w powiecie gorzowskim, usłyszymy o Macieju Szolcu.