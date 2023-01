Nocnego Szlaku Kulturalnego Gorzowie nie będzie... w czerwcu. Będzie we wrześniu

Nocny Szlak Kulturalny to impreza, która w tym roku będzie miała już 15. edycję. Powstała ona w 2009 r. jako rodzaj zastępstwa za święto miasta. Tak jednak przypadła mieszkańcom do gustu, że nie wyobrażają sobie oni tego, by raz w roku nie spędzić wieczoru i nocy na odwiedzaniu miejsc związanych z kulturą. Nocny Szlak Kulturalny przetrwał nawet pandemię, a co roku spacerują nim tysiące mieszkańców, którzy odwiedzają teatr, filharmonię, muzeum czy galerie.