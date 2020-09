Nocny Szlak Kulturalny 2020 w Gorzowie. 34 przystanki i jeszcze więcej imprez. Zobaczcie program!

Program Winobrania 2020. Koncerty, spektakle, wydarzenia artystyczne. Dzieje się!

Nie mogło być inaczej! Winobranie 2020 to moc atrakcji! Nie zabraknie koncertów, winobusów, rozmaitych wydarzeń artystycznych, jarmarku winobraniowy. To i wiele więcej znajdziecie poniżej w szczegółowym programie Dni Zielonej Góry, które potrwają od 5 do 13 września!