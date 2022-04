Norweg w Stali Gorzów? Tak! Właśnie startuje U24 Ekstraliga

U24 Ekstraliga to rozgrywki dla zawodników do 24. roku życia.

We wtorek 26 kwietnia startuje U24 Ekstraliga. O 17.00 na stadionie przy ul. Śląskiej żużlowcy Stali Gorzów podejmą ekipę Motoru Lublin. Czym nowe rozgrywki różnią się od PGE Ekstraligi?

- Dlaczego chcę tu jeździć? Bo chcę być wciąż lepszy i lepszy - mówi nam Daniel Klíma. To 19-letni czeski żużlowiec Moich Bermudów Stali Gorzów. W tym roku będzie reprezentował żółto-niebieskie barwy w U24 Ekstralidze. To nowe rozgrywki, które przeznaczone są dla zawodników, którzy nie przekroczyli jeszcze - rocznikowo - 24. roku życia. Z jednej strony mają być okazją do objeżdżenia się przez mniej doświadczonych zawodników. Z drugiej strony są okazją do pokazania się mniej znanych zawodników z zagranicy, choćby pod kątem ich przyszłych występów w PGE Ekstralidze. Daniela Klímę, choć jest czołowym juniorem naszych południowych sąsiadów, w Polsce znają w zasadzie tylko koneserzy czarnego sportu. Teraz może się to zmienić.

Nie tylko młody Czech

W barwach Stali Gorzów w U24 Ekstralidze obcokrajowców pojedzie jednak więcej. Regulamin tych rozgrywek mówi, że w kadrze każdej z drużyn musi być co najmniej czterech zawodników zagranicznych. Żółto-niebiescy zakontraktowali też 20-letniego Andersa Rowe z Wielkiej Brytanii, który dwa sezony temu był reprezentantem II-ligowego Kolejarza Rawicz. W gorzowskiej drużynie będą też jeździć: 21-letni Timi Salonen z Finlandii oraz niespełna 18-letni Mathias Pollestad z Norwegii. Skandynawowie wystąpili już w barwach Stali w sparingu pierwszej drużyny ze Spartą we Wrocławiu. Lepiej punktował Fin, który w jednym z biegów pokonał Gleba Czugunowa.

Cała czwórka zawodników zagranicznych jest w składzie na wtorkowe spotkanie. Co ciekawe, obcokrajowców w drużynie mogłoby być nawet... sześciu. W regulaminie jest bowiem nakaz, aby w meczu wystąpiło co najmniej dwóch Polaków i co najmniej dwóch obcokrajowców. W porównaniu z PGE Ekstraligą to dosyć spora różnica.

Jakie są zasady U24 Ekstraligi?

Dodajmy, że w kadrze Stali są także inni zawodnicy, którzy nie ukończyli 24 lat, a więc: Mateusz Bartkowiak, Oskar Hurysz, Wiktor Jasiński, Oliwier Ralcewicz i wypożyczony w ostatni weekend z Rzeszowa Jakub Stojanowski. Dlaczego nie wymieniamy 24-latka Patricka Hansena? Bo w rozgrywkach nie mogą jeździć zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie mieli średnią biegopunktową wyższą niż 1,400, a Hansen w zeszłym sezonie, choć w I lidze, to miał średnią 2,058.