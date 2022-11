Nowa droga zamiast dziurawego klepiska. Ulica Ułanów w Gorzowie już prawie gotowa

Latem kurz, a jesienią błoto, a do tego codzienny slalom pomiędzy dziurami. Ulica Ułanów w Gorzowie była dla okolicznych mieszkańców prawdziwą udręką. Długo zabiegali o remont, aż w końcu postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Złożyli wniosek do budżetu obywatelskiego. Ten zyskał akceptację i kłopotliwa droga mogła przejść metamorfozę.

Inwestycja z problemami

Roboty związane z przebudową gruntowej drogi ruszyły w lipcu. Ekipa budowlana ogrodziła teren, zgromadziła sprzęt i wykopała na środku drogi głęboki wykop. To dlatego, że w ramach inwestycji, oprócz wykonania nowej nawierzchni, powstać miała także kanalizacja deszczowa. I tu pojawił się problem. Podczas prac ziemnych robotnicy napotkali na kolizję istniejącej kanalizacji teletechnicznej z projektowaną kanalizacją deszczową. Choć remont dopiero się rozpoczął, to już został przerwany.

Prace na ostatniej prostej

Pod koniec sierpnia roboty na budowie zostały wznowione. Na początku października zniknął natomiast głęboki wykop, który był sporym utrudnieniem dla mieszkańców. Budowlańcy wytyczyli oś jezdni oraz teren pod plac do zawracania. Niedługo później przystąpili do układania kostki brukowej na całej długości przebudowywanej drogi. Kolejnym etapem będzie natomiast układanie nawierzchni na zjazdach do posesji. To już ostatnia prosta prac budowlanych przy ulicy Ułanów. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie listopada i grudnia. Koszt tego zadania to ponad pół miliona złotych.