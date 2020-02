Nowa kawiarnia w Gorzowie. W Nova Park otwiera się Bazylia i Groszek [ZDJĘCIA]

Bazylia i Groszek to pierwsza roślinna kawiarnia w Gorzowie! Jej otwarcie zaplanowano na sobotę 8 lutego. Kawiarnia mieści się w Nova Park. Ale co najważniejsze: jej oferta skierowana jest nie tylko do wegan i wegetarian, a jest jednym ze sposobów zapoznania gorzowian z dietą roślinną.