Nowa podprowadzająca żużlowej Stali Gorzów Weronika Nowicka: Jestem z Wrocławia, ale od lat kibicuję Stali

Weroniko, dlaczego chciałaś zostać podprowadzającą? I dlaczego podprowadzającą Stali, a nie klubu z miasta, w którym mieszkasz, a więc Wrocławia?

Było to jedno z moich marzeń, które pojawiło się, kiedy jeszcze byłam dzieckiem. Odkąd pierwszy raz poszłam na mecz, jeszcze na „starym” Jancarzu, żużel stał się częścią mojego życia. Ta atmosfera, motocykle i adrenalina po prostu mnie oczarowały. Przez te wszystkie lata zżyłam się z klubem, zawodnikami i stadionem. Nie wyobrażam więc sobie, że miałabym zostać podprowadzającą innego klubu. To w Gorzowie jest moje miejsce, moje serce kibica.

Gdyby ktoś nie chciałby uwierzyć w pani słowa, to na ich potwierdzenie powiem, że widziałem pani zdjęcie z Bartkiem Zmarzlikiem, i to nie na „Jancarzu”, a zdaje się w Lesznie. W jakich ono okolicznościach zostało zrobione?

Tak, nie mylisz się. Zdjęcie to zostało zrobione w ubiegłym roku po indywidualnych mistrzostwach Polski w Lesznie, kiedy to Bartkowi udało się stanąć na najwyższym podium. Fakt ten cieszył podwójnie, jako że był już wtedy dwukrotnym indywidualnym mistrzem świata i brakowało mu jeszcze tytułu mistrza Polski. A możliwość pogratulowania Bartkowi osobiście zasłużonej wygranej i zrobienia z nim zdjęcia było zwieńczeniem tego wieczoru. Zwłaszcza że jest dla mnie dużym autorytetem i kibicuje mu od początku jego kariery.

Podprowadzająca Stali Gorzów Weronika Nowicka

Można więc panią określić prawdziwą fanką speedwaya. Pewnie byłaś na niejednych zawodach żużlowych.

Na spotkaniach byłam wielu, aż trudno byłoby zliczyć. A każdy mecz to niesamowite przeżycie, któremu towarzyszy natłok emocji. W większości są to pozytywne emocje, jak adrenalina podczas każdego biegu czy szczęście i duma, kiedy uda się przyjechać żółto-niebieskim jako pierwszym. Ale także smutek, kiedy coś się nie uda, bo wiem, że dużo czasu i serca poświęcają, żeby wypaść jak najlepiej. W każdym razie wszystkim naszym chłopakom kibicuje bardzo mocno, bo każdy z nich ma swój wkład w wynik, ale skłamałabym gdybym powiedziała, że Bartkowi nie kibicuje troszeczkę mocniej. A że w tym roku jest 75 rocznica utworzenia klubu Stali Gorzów, dlatego idealnym zwieńczeniem tych wszystkich lat byłoby złoto drużynowe i właśnie za to będę trzymać kciuki w tym sezonie.