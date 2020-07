Nowe skrzydło szkoły na gorzowskim Manhattanie jest już prawie gotowe. Byliśmy już w środku!

Rozbudowa szkoły ruszyła we wrześniu ubiegłego roku po wielu latach oczekiwań. Była niezbędna, bo w szkole uczniowie od dawna się tłoczą. Budynek, w którym dotychczas były zajęcia, powstał w latach 80. Projektowano go na 800 uczniów. Teraz uczy się w nim ok. 1,4 tys. dzieci i młodzieży. Manhattan to największe osiedle w mieście. Liczy sobie około 21 tys. mieszkańców.

Nowe skrzydło szkoły powstaje od strony ul. Sucharskiego. Będzie dwukondygnacyjne. Uczyć się w nim mają najmłodsi, dla których powstanie 12 gabinetów na 25-osobowe klasy nauczania początkowego. W sumie będzie się tu uczyło 300 uczniów. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.