Nowej rozdzielni na „Jancarzu” wciąż nie ma. Mecz 28 lipca? Nierealny!

- Wykonawca do robót przystąpi pewnie w poniedziałek. Na postawienie nowej rozdzielni będzie potrzebował dwa tygodnie. Później trzeba będzie jeszcze sprawdzić, czy wszystko działa, jak należy – mówił nam w czwartek 16 lipca Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rozmawialiśmy z nim o rozdzielni elektrycznej, która uległa spaleniu w trakcie meczu Moje Bermudy Stal Gorzów – Eltrox Włókniarz Częstochowa. Odbywał się on 3 lipca wieczorem. W trakcie trzeciej serii wyścigów zaczęło szwankować oświetlenie, a po biegu 10 ze znajdującej się w budynku magazynowym rozdzielni buchał już dym i ogień gasili strażacy.

Od tamtych wydarzeń mija kilkanaście dni, a do tej pory została jedynie zdemontowana spalona rozdzielnia i jeszcze nie zaczęły się prace nad budową nowej. Dobra informacja jest jednak taka: pożar nie przyczynił się do spalenia instalacji na koronie stadionu.