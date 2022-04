Nowy deptak na Chrobrego zamienia się w... dziki parking

Pod niedawno otwartą burgerownią stał zaparkowany mercedes, naprzeciwko szkoły muzycznej - audi, a kilkadziesiąt metrów dalej - między ulicami Łokietka i 30 Stycznia - kolejnych osiem samochodów, m.in. subaru, mitsubishi, dwa ople czy citroen z logiem firmy... mieszczącej się trzy metry od auta.

Tak w piątek 29 kwietnia około 11.00 wyglądał fragment deptaku Chrobrego. I to kilkadziesiąt kroków od... znaku zakazu ruchu w obu kierunkach!

Wszystkie te samochody stały na nieukończonej jeszcze części ulicy. Dodajmy, że na niezaimpregnowanej jeszcze kostce na torowisku i chodniku. Jeśli więc z aut będzie kapał olej, deptak będzie zapaskudzony jeszcze zanim zostanie oddany do użytku.

Pełen aut deptak (choć chyba w tym wypadku... „jezdniak”, że pokusimy się o słowotwórstwo) to obrazek na Chrobrego dość częsty. Widzimy go od momentu, gdy tylko zakończyły się prace brukarskie. O problemie parkowania aut porozmawialiśmy więc z wiceprezydent Iwoną Olek. Jak miasto planuje walczyć z kierowcami parkującymi „na dziko”?

- Po zakończeniu przebudowy będziemy chcieli postawić na deptaku donice. Nie byłyby one jednak betonowe, a drewniane - mówiła nam wiceprezydent.