Przy ul. Jerzego, tuż przy galerii Nova Park powstał mural, który przenosi nas do miasta sprzed 100 lat.

Zaczniemy od dobrej wiadomości: będą kolejne murale. Ten, który powstał na ul. Jerzego jest pierwszym z trzech murali, które zaplanowano na Zawarciu. Kolejne powstaną na ul. Przemysłowej i Kolejowej.





Mural w Gorzowie. Historia miasta uwieczniona na ścianach budynków



Te trzy murale powstają z inicjatywy Magdaleny Walentynowucz, która pomysł na ich stworzenie zgłosiła do budżetu obywatelskiego. Dodajmy też, że te trzy murale powstają w oparciu o rysunki Romana Picińskiego.



Pierwszy mural już jest gotowy i wykonał go Łukasz Karnacz wraz z trzema przyjaciółmi z Artoteki (Krzysztofem, Piotrem i Rafałem). Na kamienicy na ul. Jerzego 11 pojawił się mural przedstawiający m.in. popiersie Hermanna Paukscha, który w 1843 r. założył Zakład Budowy Maszyn i Odlewni na Zawarciu, a także ufundował fontannę, która stanęła na placu przy katedrze.



Popiersie Paukscha w latach 1901-1941 stało u wylotu z mostu przy Wale Okrężnym. Do dziś przetrwał jedynie cokół, który stoi przed wejściem do Spichlerza. Oprócz popiersia mural przedstawia także kamienicę aptekarza Gustawa Koppena.







Murale w Gorzowie. Na Zawarciu powstaną kolejne cuda!

Kolejny mural powstanie na ul. Przemysłowej w sąsiedztwie II LO i będzie on przedstawiał projekt kamienicy z ul. Śląskiej 38 z 1908 roku.







Kamienica ta powstała w ramach budowy domów wielorodzinnych dla pracowników Jutefabrik, czyli późniejszej Silwany. Program budownictwa stworzył Max Bahr, przemysłowiec, który był właścicielem tkalni juty na Zawarciu.



Ostatni mural z serii wspomnianych trzech powstanie na ul. Kolejowej 2 i będzie on przedstawiał przedwojenną historię miasta. Ten mural z kolei przeniesie nas w czasie na ul. Przemysłową. Zobaczymy, jak wyglądała ona na przełomie XIX i XX wieku. Będzie na nim obraz budynków Mechanicznej fabryki Sieci z końca XIX wieku oraz pochodzący z 1913 r. budynek zakładów Gustawa Schroedera.













Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.