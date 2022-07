Nowy odcinek Spichrzowej w końcu otwarty na całej długości!

„No w końcu!”. Tak już mogą powiedzieć kierowcy, którzy czekali na otwarcie nowego odcinka ulicy Spichrzowej. Powstał on między skrzyżowaniem z ul. Hejmanowskiej a ul. Teatralną. Nowa droga ma około 400 metrów, a w połączeniu m.in. z ul. Jancarza, Składową i dwoma innymi odcinkami ul. Spichrzowej (od Garbary do Chrobrego i od Chrobrego do Hejmanowskiej) tworzy małą obwodnicę centrum.