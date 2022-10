Nowy sklep w Gorzowie. W Nova Park pojawiła się znana hiszpańska marka. Zobaczcie, jak wygląda jej salon

Od czwartku 27 października klienci galerii Nova Park mogą odwiedzać salon TOUS - hiszpańskiej sieci, która w swojej ofercie ma m.in. biżuterię oraz galanterię.

Dotychczas gorzowianki chcące zobaczyć na żywo na sklepowej półce produkty marki TOUS musiały udać się do salonów tej sieci w Zielonej Górze, Szczecinie lub Poznaniu. Teraz nie będzie to już konieczne! W gorzowskim salonie TOUS panuje miła atmosfera, wnętrze swoim klimatem i urzeka oraz zachęca do tego, by pozostać w nim, jak najdłużej, natomiast na półkach i w gablotach królują modele z kultowych oraz najnowszych kolekcji marki.

Salon TOUS mieści się na parterze galerii, tuż przy salonie Fielmann i W. Kruk.

Jak już wspomnieliśmy TOUS to znana rodzinna, hiszpańska marka biżuteryjna, której symbolem jest znany na całym świecie miś, jednak w Polsce gości stosunkowo od niedawna.