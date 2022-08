Nowy stadion otwarty dla mieszkańców. Kiedy można na nim biegać?

Stadion lekkoatletyczny u zbiegu ulic Krasińskiego i Dąbrowskiego to jedna z najnowszych inwestycji w Gorzowie. Kosztowała ona 18,5 mln zł i została ukończona w czerwcu. Stadion ma służyć gorzowskim lekkoatletom, ale także biegaczom-amatorom (zabiegał o to m.in. radny Piotr Wilczewski). Taką decyzje podjął prezydent Jacek Wójcicki.

Na razie znane są godziny otwarcia stadionu do końca sierpnia. Od poniedziałku do soboty pobiegać na bieżni będzie można od 7.00 do 9.00 o od 19.00 do 21.00, natomiast w niedziele będzie to możliwe od 8.00 do 14.00. Godziny otwarcia stadionu po wakacjach zostaną podane po ustaleniu grafiku z klubami sportowymi.

Mieszkańcy mogą korzystać ze stadionu, ale kierowana jest do nich prośba.

- Proszę o niekorzystanie z pierwszego wewnętrznego toru, który jest wyłączony dla zawodników najwyższej klasy. Musimy go zachować w idealnym stanie, aby dostać zgodę na organizację mistrzostw Polski – powiedział Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza stadionem. - Pamiętajmy, że chcąc skorzystać ze stadionu trzeba mieć na sobie odpowiednie obuwie sportowe – dodaje dyrektor Rój.