O. Łucjan Królikowski na wielkim muralu w USA. Czym zakonnik na to zasłużył?

Dlaczego piszemy o odsłonięciu muralu, skoro doszło do niego w Stanach Zjednoczonych? Bo o. Łucjan Królikowski urodził się na Ziemi Lubuskiej. Przyszedł na świat w 1919 r. w Nowym Kramsku koło Babimostu. Przed II wojną światową była to miejscowość należąca do Niemiec, ale wieś była jednak niezgermanizowanym ośrodkiem polskim. Z Ziemi Lubuskiej, konkretnie z Witnicy, pochodzi też Tomasz Moczerniuk, pomysłodawca muralu.

- Pomysł utworzenia muralu pojawił się w 2019 roku, kiedy zbliżały się setne urodziny o. Łucjana Królikowskiego, franciszkanina. Duchowny w młodości był uczniem seminarium w Niepokalanowie (pod kierunkiem samego o. Maksymiliana Kolbe), przeżył piekło zesłania na Syberię, po czym dołączył do Armii Andersa, z którą trafił do Iranu. Tam skończył studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. Potem trafił do obozu dla wojennych uchodźców w Tengeru w Tanzanii, gdzie zajmował się opieką duchową w sierocińcu, w którym przebywało około 700 dzieci, których rodzice zginęli na Syberii, bądź w trwającej kilka miesięcy drodze z Azji do Afryki - przywołuje historię zakonnika T. Moczerniuk.