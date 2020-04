O tych sprawach mówił cały Gorzów. Aż włos jeżył się na głowie... Te historie poruszyły nas wszystkich

STYCZEŃ 2019 W sądzie okręgowym w Gorzowie zakończyła się sprawa morderstwa w Deszcznie z 2012 r. Osiem lat temu Marek R. już od dawna miał znęcać się nad Iwoną S. Kobieta wpadła więc na pomysł: „chciałam, aby mu wpierniczyli, żeby też wiedział, co to znaczy ból”. Z pomocą syna Daniela S. do nastraszenia 42-letniego konkubenta namówiła dwóch kolegów swej latorośli - Kamila E. i Marcina M. Cała czwórka zrobiła zakrapianą imprezę. Wywiązała się bójka. Oprawcy zaciągnęli Marka R. do pomieszczenia gospodarczego i wrócili do picia. Po pewnym czasie znów przyszli do obórki. Wtedy jeden z mężczyzn miał zadać śmiertelny cios łopatą. Ostrzem żelaznej części narzędzia uderzył w krtań. Na drugi dzień zakopali zwłoki w budynku gospodarczym. Daniel S. i Kamil E. usłyszeli wyrok 25 lat więzienia, a Iwona S. – 12 lat za kratkami.

Jarosław Miłkowski