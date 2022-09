Objazdy w Gorzowie. Naprawiają ulice Zawackiej i Łukasińskiego

Do remontu poszły właśnie ulice Zawackiej i Łukasińskiego, czyli dwie drogi pomiędzy ulicami Walczaka i Podmiejską. Wzdłuż Łukasińskiego już wiele miesięcy temu powstała druga nitka. Druga jezdnia powstaje teraz przy Zawackiej. A że obie ulice są częścią DK 22, to w związku z rozbudową krajówki trzeba też wyremontować stare jezdnie.

I Łukasińskiego, i Zawackiej zamknięte dla ruchu są na odcinku od ronda Gdańskiego do ronda Sybiraków. Z obu ulic korzystać mogą jedynie ci, którzy muszą dojechać do firm mieszczących się przy zamkniętym odcinki. Dojazd jest możliwy od strony ronda Sybiraków.