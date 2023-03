Obwodnice kosztują majątek, czyli najdroższe inwestycje w Gorzowie. Pamiętasz je wszystkie?

Północna obwodnica Gorzowa ma zostać zbudowana między rondem Barlineckim, które jest u zbiegu ul. Wyszyńskiego i Górczyńskim a rondem, które powstało w trakcie rozbudowy ul. Myśliborskiej (chodzi o to, które jest pomiędzy stacją paliw a Małyszynem). W całości ma to być odcinek o długości 4,04 km.

W tym roku ma rozpocząć się budowa pierwszego etapu obwodnicy. Będzie to 470-metrowy odcinek od ronda Barlineckiego do osiedla Piaski. Aktualnie trwa już procedura przetargowa. Przetarg został ogłoszony 6 marca, a w kwietniu powinniśmy poznać oferty. Zainteresowanie inwestycją jest, bo firmy składają zapytania w jej sprawie. Właśnie to – zgodnie z prawem - spowodowało, że przesunięty został termin składania ofert. Na tę chwilę to 11 kwietnia. Jeśli jednak będą kolejne pytania, może on znów zostać przesunięty.