Obwodnice w Lubuskiem. Kiedy ruszają budowy, jak idą przygotowania?

- Nie jesteśmy po to, abyśmy pisali pisma, tylko żebyśmy pchali nasze inwestycje do przodu, a tych inwestycji po stronie zielonogórskiego oddziału GDDKiA jest bardzo dużo - mówiła we wtorek 17 stycznia w urzędzie wojewódzkim Irena Lutowska. Nowym dyrektorem lubuskiej Dyrekcji jest od 30 grudnia 2022 (wcześniej był nim Jarosław Brzeczka). Wczoraj spotkała się z wojewodą Władysławem Dajczakiem. Przy okazji mówiła o tym, co będzie działo się na lubuskich drogach.

Jak idą prace nad obwodnicami?

1,7 mld zł na drogi krajowe

- Nie samymi obwodnicami oddział jednak żyje. Cała sieć dróg krajowych w naszym województwie, a więc DK22, DK11, DK27, DK24 są objęte programem dostosowania do 11,5 tony. To bardzo duże inwestycje, bo dotyczą ponad 200 km dróg krajowych. Planujemy na to ponad 1,7 mld zł - mówiła dalej I. Lutowska. - Mam też nadzieję, że na jesteśmy na ostatniej prostej do zakończenia robót na autostradzie A18. Pozostałe do realizacji odcinki zamierzamy zakończyć do października tego roku. Poza tym mamy ponad 360 zadań dotyczących zabezpieczenia pieszych, a więc doświetlenia przejść, wprowadzenia sygnalizacji, budowie chodników. Jest on zaplanowany na lata 2021-2024. Część jest już zrealizowana, część w trakcie realizacji, a część czeka na realizację - mówiła dyrektor zielonogórskiej GDDKiA.