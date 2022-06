Od 1 lipca zmiany w podatkach. Co chcesz o nich wiedzieć?

- Od 1 lipca wchodzą w życie bardzo ważne przepisy, czyli zmiany stabilizujące i upraszczające polski system podatkowy. Ma to prowadzić do budowania polskiej klasy średniej. Ma też wyeliminować wszystkie niedogodności, które pojawiły się w pierwotnych rozwiązaniach - mówił w poniedziałek 20 czerwca wojewoda Władysław Dajczak. Wraz z Adamem Andrzejewskim, dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, przedstawiał to, co zmieni się w naszych podatkach.

Zmiany zostały wprowadzone, by uprościć system podatkowy, który skomplikował się po wprowadzeniu Polskiego Ładu.

- To, co zostało wprowadzone ustawą i zacznie obowiązywać od 1 lipca, jest zdecydowanie prostszym rozwiązaniem. Sterowanie podatkami za pomocą stawek podatkowych jest dużo prostsze niż wymyślanie karkołomnych instytucji, ulg i innych obliczeń - mówił dyrektor Andrzejewski.