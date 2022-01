Od 1 lutego będzie mniej kursów autobusów i tramwajów

Dlaczego miasto zamierza obciąć liczbę kursów? Powodów jest kilka. Z jednej strony to wzrost cen m.in. paliwa i energii elektrycznej. Z drugiej - spadek wpływów ze sprzedaży biletów. Jeszcze w 2015 r. było to 17,7 mln zł, ale już w zeszłym roku tylko 10,5 mln zł. Poza tym w tym samym czasie finansowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji przez miasto wzrosło z 38 mln zł do 53 mln zł. W tym roku będzie ono jeszcze wyższe. Ma wynieść 57 mln zł.

Władze miasta stanęły więc przed dylematem, czy podnosić ceny biletów czy wprowadzić zmiany w siatce połączeń. Po konsultacji ze specjalistami z wydziału gospodarki komunalnej i transportu publicznego oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji zdecydowały się na to drugie. - Obniżenie liczby kursów sprowadzać się będzie do zmniejszenia częstotliwości przejazdów po godzinach szczytu na liniach autobusowych o największej ofercie, czyli linii: 104, 124 i 126. Ponadto wprowadzone zostaną zmiany polegające na zmniejszeniu liczby kursów w rozkładach jazdy linii 113, 121, 128 i 134. Zmniejszona zostanie także liczba kursów na liniach nocnych. A linia tramwajowa nr 1 wraz z komunikacją zastępczą T2 będą miały zmniejszoną częstotliwość przejazdu z 10 i 12 minut na 15 minut, również w szczycie przewozowym - informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

- Decyzja ta, powodująca obniżenie kosztów utrzymania komunikacji, przy jednoczesnym zwiększeniu rekompensaty dla MZK, pozwoli Miejskiemu Zakładowi Komunikacji sporządzić stabilny budżet, a miastu uniknąć decyzji, które podjęły inne polskie miasta, czyli podwyżki cen biletów. Jest to istotne także ze względu na założenia polityki parkingowej, ponieważ na wysokość stawki za pierwszą godzinę parkowania miała również wpływ cena biletu jednorazowego na przejazd komunikacją miejską - dodaje rzecznik miasta. Przypomnijmy: bilet normalny kosztuje 3 zł, a ulgowy - 1,50 zł. Od poniedziałku 17 stycznia pierwsza godzina postoju w strefie płatnego parkowania oraz na parkingach Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie kosztowała 3,50 zł (teraz jest to 2,5 zł).

Jak zapewniają urzędnicy, obniżenie liczby kursów autobusów i tramwajów ma jednak nie spowodować problemów z dojazdem uczniów do szkół czy pracowników do strefy przemysłowej. Jeśli będzie trzeba, kursy będą wzmocnione np. dodatkowymi autobusami, które nie będą jednak całej trasy, a tylko jej część. Przykładowo: gdy około 7.30 autobus linii 104 będzie jechał z Manhattanu i już tam zapełni się pasażerami, to dodatkowy autobus będzie jechał chwilę wcześniej np. od ronda Górczyńskiego, a pasażerowie czekający wzdłuż ul. Piłsudskiego wsiądą do mniej zatłoczonego pojazdu.