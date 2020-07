Od 1 września na cmentarzu będziemy segregować śmieci

Od 1 września na cmentarzu przy ul. Żwirowej w Gorzowie trzeba będzie segregować śmieci. Nawet w martwym – nomen omen – sezonie gorzowianie zostawiają tu miesięcznie 40-50 ton śmieci.

Od wiosny tego roku w Gorzowie obowiązuje segregowanie śmieci na pięć frakcji. Do niebieskich pojemników trzeba wrzucać papier, do żółtych – tworzywa sztuczne, do zielonych – szkło, brązowych – odpady biodegradowalne, a do czarnych trafiają odpady pozostałe po segregacji. Od 1 września takie same zasady będą obowiązywały także na cmentarzu komunalnym przy ul. Żwirowej.

- Ta data wynika z tego, że musieliśmy się przygotować. Trzeba było m.in. zorganizować przetarg na zakup śmieciarki, która będzie zbierała odpady z pojemników na cmentarzu. Kosztowała nas ponad 200 tys. zł – mówi Karolina Rzepecka, dyrektor Inneko SPZ, czyli miejskiej spółki, która jest administratorem największej w północnej części Lubuskiego nekropolii. W około 40 tys. grobach zostało tu już pochowanych ponad 54 tys. zmarłych.

Trwa głosowanie... Czy wyrobiliście już w sobie nawyk segregacji odpadów? Tak Nie

Wyburzono boksy śmietnikowe Związane z segregacją zmiany na cmentarzu widoczne są gołym okiem. W większości zostały już wyburzone boksy śmietnikowe, do których przez lata odwiedzający groby swoich bliskich wrzucali wszystko „jak leci”. Teraz w ich miejscu stają metalowe śmietniki.

- Świadomie zrezygnowaliśmy z ustawiania pojemników plastikowych, żeby ograniczyć ryzyko ich spalenia – mówi dyrektor Rzepecka.

Na terenie nekropolii przy ul. Żwirowej śmieci wyrzucane są aż w 89 miejscach. Dotychczasowe boksy zostały rozebrane w 71 przypadkach.

- Zostawiliśmy 18 boksów w części cmentarza od strony Chwalęcic. One są na tyle duże, że można było podzielić je na dwie części – wyjaśnia K. Rzepecka. Przy tych boksach staną też niewielkie pojemniki.

Przyjdzie czas na estetykę W miejscu rozebranych boksów docelowo mają stanąć pojemniki na wszystkie rodzaje odpadów. Każdy z nich będzie oklejony i opisany, by odwiedzający cmentarz wiedzieli, do jakiego pojemnika wrzucić konkretny rodzaj odpadu. Informacje o segregowaniu pojawią się też przy cmentarnych bramach.

- Gdy zachodzę na cmentarz, mam wrażenie, że wcześniejsze boksy były bardziej estetyczne od pojemników, które nie są niczym osłonięte. Planujecie te śmietniki jakoś zasłonić? – nasz dziennikarz pyta administratora nekropolii.

- Docelowo przy śmietnikach będą żywopłoty. Ich posadzenie to będzie ostatni etap zmian. Zadbamy również o estetykę – zapewnia dyr. Rzepecka.

Grabie czy wiaderko zostaw w domu. Są już na cmentarzu Co wyrzucać do śmietników? Jakie śmieci powinny trafiać do poszczególnych śmietników? Czarny pojemnik: do niego trzeba będzie wrzucać znicze i wkłady z parafiną, doniczki, wieńce i kwiaty trwale złączone z tworzywami i metalem oraz ziemię i piasek.

do niego trzeba będzie wrzucać znicze i wkłady z parafiną, doniczki, wieńce i kwiaty trwale złączone z tworzywami i metalem oraz ziemię i piasek. Brązowy: trawa i liście, gałęzie, kwiaty naturalnie cięte, kwiaty doniczkowe (bez doniczek) oraz wieńce naturalne bez sztucznych dodatków, np. szarf.

trawa i liście, gałęzie, kwiaty naturalnie cięte, kwiaty doniczkowe (bez doniczek) oraz wieńce naturalne bez sztucznych dodatków, np. szarf. Zielony: znicze szklane bez parafiny i plastikowych elementów, słoiki, wazony i butelki.

znicze szklane bez parafiny i plastikowych elementów, słoiki, wazony i butelki. Żółty: folie opakowaniowe, plastikowe i metalowe elementy zniczy, sztuczne elementy wieńców, doniczki z tworzyw sztucznych (bez ziemi).

folie opakowaniowe, plastikowe i metalowe elementy zniczy, sztuczne elementy wieńców, doniczki z tworzyw sztucznych (bez ziemi). Niebieski: papier, karton, tektura. - Na cmentarzu papier to chyba rzadko kiedy się wyrzuca? – pytamy administratora.

- Ludzie często kupują cały pakiet zniczy, które są ustawione na kartonie. Taki karton powinien więc od 1 września trafić do niebieskiego pojemnika – mówi Rzepecka.

W listopadzie, gdy na cmentarz przychodzi najwięcej osób, do śmietników trafia łącznie około 100 ton odpadów. – W martwym sezonie, od stycznia do przełomu marca i kwietnia też śmieci nie jest mało. To 40-50 ton miesięcznie – mówi dyrektor Inneko SPZ.

Czytaj również:

Gorzów: cmentarz zarobił najwięcej od wielu lat! [GALERIA] WIDEO: Gorzów. Tu był kiedyś cmentarz