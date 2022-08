Od 1 września na osiedle Europejskie wjadą autobusy. Jak często będą jeździć?

Uruchomienie autobusów na początku lutego na naszych łamach zapowiedział prezydent Jacek Wójcicki (jaki pierwsi pisaliśmy o tym w tekście: Autobusy na osiedle Europejskie wjadą już w tym roku!). Pierwotnie była koncepcja, by na osiedle skierować wszystkie autobusy, które jadą w strefy ekonomicznej. To jednak nie wiązałoby się z regularnym dostępem do autobusów (jeżdżą one najczęściej przy okazji zmian pracowniczych). Ostatecznie zwyciężyła więc opcja, by na osiedle Europejskie wjeżdżały autobusy linii 101, która jeszcze teraz ma swoją pętlę obok Leroy Merlin przy ul. Słowiańskiej.

Linia 101 będzie wjeżdżała na osiedle od 1 września. W godzinach szczytu autobusy mają kursować co 15 minut.

Wjazd autobusów na osiedle Europejskie oznacza, że korekcie zostanie poddana część trasy linii 101. Autobusy, które będą tu przyjeżdżać z pętli na ul. Śląskiej, nie będą już skręcały w ul. Słowiańską, ale miną rondo Szczecińskie i zatrzymywać się będą na przystanku za rondem (takie rozwiązanie zapewni dojazd dla klientów Leroy Merlin, Media Markt czy Obi). Następnie autobus dojedzie do ronda Europejskiego, z którego zjedzie w ul. Haską, czyli w nowy wjazd na osiedle Europejskie. Następnie skręci w lewo w ul. Londyńską, by dojechać do przystanku. Będzie on zlokalizowany za skrzyżowaniem z ul. Wiedeńską w kierunku ronda Szczecińskiego. Zatoka autobusowa ma w tym miejscu powstać niebawem. Początkowo więc przystanek zostanie zlokalizowany w miejscu tymczasowym.

Czytaj również:

Osiedle Europejskie w Gorzowie: kiedyś były tu poligony, a dziś? Wielkie osiedle! Tak rosły bloki