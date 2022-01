Od 17 stycznia droższe parkingi w Gorzowie. Co musisz wiedzieć o zmianach?

Ile będziemy płacić?

Już za niespełna dwa tygodnie za pierwsze 15 minut parkowania trzeba będzie zapłacić 1 zł (dziś to jeszcze 50 groszy), za pierwsze pół godziny - 2 zł (teraz to 1 zł). Pierwsza godzina parkowania będzie kosztowała z kolei 3,50 zł (teraz to 2,50 zł), druga - 4 zł, trzecia - 4,50 zł, a każda następna 3,50 zł.

Opłaty będą obowiązywać od 8.00 do 18.00. A za brak biletu parkingowego lub przekroczenie czasu postoju opłata parkingowa wynosić będzie 50 zł (jeśli zostanie zapłacona tego samego dnia) lub 200 zł (jeśli zostanie uiszczona później).

Wyższe będą też opłaty abonamentowe. Dla mieszkańców strefy stawka abonamentu na pierwsze auto wynosić będzie 40 zł za miesiąc lub 400 zł za rok. Na drugie auto będzie to - odpowiednio - 120 zł i 1 tys. zł (takie będą też stawki dla przedsiębiorców). Abonament ogólnodostępny to koszt 300 zł za miesiąc lub 3 tys. zł za rok.