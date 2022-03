Od 2:0 do 2:4. Do tego z dwoma samobójami jednego piłkarza! Warta Gorzów pokonuje Polonię Bytom

Fakt faktem, w pierwszej połowie inicjatywa należała do gospodarzy. Ale… tak miało być. – Chcieliśmy oddać piłkę Polonii i zagrać z kontrataku. Po przechwycie piłki mieliśmy grać skrzydłami. Wiedzieliśmy, że Polonia bardzo mocno otwiera się na bokach, obrońcy idą bardzo wysoko i zostają dwoma środkowymi obrońcami – mówił „GL” trener warciarzy Mateusz Konefał. – Z drugiej strony, ten element nie do końca nam zafunkcjonował. Przez pierwsze 25 minut fajnie trzymaliśmy się. My nie stwarzaliśmy okazji, ale bytomianie też nam mocno nie zagrozili. Ale przyszły dwie niefortunnie stracone przez nas bramki. Tego nie zakładaliśmy.

Ta pierwsza padła w 27 min, kiedy to Krzysztof Hałdas po rzucie rożnym uderzył piłkę z półwoleja w okienko bramki Piotr Bukowskiego. Bramkarz Warty po tym strzale z ok. 11 m nawet nie drgnął. Osiem minut później było już 2:0. Mateusz Ogrodowski tak wybijał dośrodkowaną futbolówkę w pole karne, że ta odbiła się od Mateusza Grudzińskiego i spadła pod nogi niepilnowanego przed polem bramkowym Daniela Iwanka. A temu nie pozostało nic innego, jak po długim rogu pokonać Bukowskiego, który kolejny raz nie miał szans na skuteczną interwencję.