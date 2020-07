Od czterech miesięcy nie mają gazu w bloku. Czyli ciepłej wody też. I nie wiedzą, ile to jeszcze potrwa

- To się chyba w sądzie skończy – mówią mieszkańcy bloku przy ul. Dąbrowskiego. Od lutego nie mają gazu. A przez, też ciepłej wody. – Ile w czajniku czy garnku nagrzejemy? Żeby się umyć? I kto później za ten prąd ma płacić – denerwują się lokatorzy.

Kłopot mieszkańców bloku przy ul. Dąbrowskiego zaczął się pod koniec lutego. U pani Bożeny z parteru ulatniał się gaz. – Mogło się skończyć tragedią. Ale w spółdzielni nie reagowali na moje prośby, żeby coś z tym zrobili. Wreszcie wezwałam pogotowie gazowe i oni odcięli dopływ – opowiada Bożena Dembowska. Korki wywala Okazało się, że stara instalacja musi być wymieniona. – Bo blok jest z 1962 roku i instalacja też - tłumaczy sąsiadka z góry, Wiesława Pazoła. I od tego czasu ponad 20 rodzin z dwóch klatek jest bez gazu. – A większość tu, to starsi ludzie. Wszyscy mamy kuchenki gazowe, termy w łazienkach. I tak się męczymy – mówi pani Wiesława.

Jak opowiadają mieszkańcy bloku, na początku kupili tylko czajniki elektryczne, bo usłyszeli, że za dwa tygodnie gaz będzie. Ale przez pierwszy miesiąc nic się nie działo. Pozaopatrywali się w kuchenki elektryczne. – Ale zupę ze trzy godziny na niej trzeba gotować. To kto za ten prąd będzie płacił? – denerwuje się W. Pazoła. Na dodatek jak się włączy w mieszkaniu kuchenkę elektryczną, to już pralki nie można. Bo korki wywala. – Mi się już tablica elektryczna zapaliła. Też w spółdzielni nie pomogli. Musiałam elektryka wezwać. 500 zł za to zapłaciłam – opowiada Krystyna Kucharska.

Od trzech tygodni nic się nie dzieje – Spółdzielnia w ogóle się nami nie interesuje. Nie odpowiadają na maile, ciężko się do nich dodzwonić. A jak już się uda, to każdy mówi co innego – twierdzi pani Sylwia. W. Pazoła pokazuje pismo, jakie mieszkańcy wysłali do spółdzielni 26 czerwca. Proszą w nim o wyjaśnienie, czym spowodowana jest opieszałość w remoncie instalacji gazowej w ich budynku. Odpowiedzi póki co nie dostali.

- Trzy tygodnie temu skończyli zakładać instalację na klatkach. I od tego czasu nic się nie dzieje. Niczego nie możemy się dowiedzieć – twierdzi Marek Roszyk. On i inni mieszkańcy chcą się przede wszystkim wiedzieć, kiedy wreszcie będą mogli normalnie żyć w swoich mieszkaniach. – Normalnie się umyć. Teraz, gdy jest ciepło mogę wziąć zimny prysznic. Ale nie każdy daje radę – mówi pani Sylwia.

– Spółdzielnia w ogóle się nami nie interesuje. Nie odpowiadają na maile, ciężko się do nich dodzwonić. A jak już się uda, to każdy mówi co innego – twierdzi pani Sylwia Mówią, że będą musieli zapłacić za przyłączenie instalacji gazowej do ich mieszkań. Koszt takiego przyłącza, to ponad 1 tys. zł. – Chcemy spotkania z prezesem, czy osobą odpowiedzialną za te prace. Żeby nam przedstawiono kosztorys. Skąd taka cena, konkretnie. Bo za kawałek rurki mamy płacić takie pieniądze? – nie ukrywa zirytowania pan Marek. Mogą koszt rozłożyć na raty Skontaktowaliśmy się wiceprezesem spółdzielni Dolinki. – Po przeglądzie instalacji podjęliśmy decyzję, że cała musi być wymieniona. Droga dokumentacyjna, uzyskanie wszystkich pozwoleń, to jest droga przez mękę. To był duży zakres prac był. Takie są procedury i my ich musimy przestrzegać. Sporo spowolniła też epidemia – Waldemar Borek, wiceprezes Dolinek tłumaczy, dlaczego tak długo trwała wymiana instalacji przy ul. Dąbrowskiego.

W. Borek twierdzi też, że to nie prawda, że ze spółdzielnią jest utrudniony kontakt. – Nawet dawałem swój numer telefonu osobom z tego bloku, żeby mogli się dowiadywać na bieżąco – tłumaczy wiceprezes. Zapowiada, że wykonawca przedstawi kosztorys podłączania mieszkań do instalacji. – Spotkania z wszystkimi mieszkańcami nie zorganizuję, bo jest to niedozwolone. I gdyby coś się stało, ktoś się zaraził, to byłoby winą spółdzielni – tłumaczy W. Borek. Ale obiecuje, że spotka się z kilkoma osobami, żeby wszystko dokładnie wyjaśnić. Dodaje, że jeśli mieszkańcy podpiszą zgodę i zapłacą za podłączenie gazu do ich mieszkań, to wszystkie prace powinny się zakończyć w ciągu miesiąca. Zapowiada też, że osobom, które będą miały problem z zapłatą takiej kwoty, będzie można rozłożyć ją na raty.

Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?