Od roku w hotelu Mieszko jest mała Ukraina. Jak żyje się tu Ukraińcom?

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu największy w mieście hotel służył przyjeżdżającym do Gorzowa turystom czy biznesmenom. Teraz nie ma tu żadnego turysty, mieszka za to 410 uchodźców. Przy okazji rocznicy napaści Rosji odwiedzam hotel by zobaczyć, jak rok po wybuchu wojny żyją tu ci, którzy przed nią uciekali. Uciekali bardzo często z niczym. Co rodzina, to inna historia. Ja poznaję historię dwóch z nich.

Nie chciałam uciekać

- 23 lutego położyłam się spać. Rano zadzwoniła do mnie mama i powiedziała, że zaczęła się wojna. Myślałam, że mówi głupoty, a ona, że do Łucka (niecałe 50 km dalej – dop. red.) przyleciała rakieta - mówi z kolei Julia Demczuk z 4-tysięcznych Kołków na Wołyniu. W hotelu w Gorzowie od dziesięciu miesięcy mieszka z 7-letnim synem Arsenem i 18-letnią już córką Anną.

- Nie chciałam uciekać, ale mąż mnie do tego namawiał. Powiedział, że mam wyjechać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Sam spakował nam torbę. Mi było ciężko. Spakował ręcznik, mydło, jakąś koszulę dla dzieci. Zawiózł nas w stronę granicy z Polską. Był 25 lutego. Przed granicą była już 18-kilometrowa kolejka. Wolontariusze dowieźli nas do przejścia granicznego - opowiada pani Julia. 26 lutego zamieszkała w Zamościu u znajomej mojej mamy. Dwa miesiące później trafiła do Gorzowa.

- Dowiedziałam się, że tu można zamieszkać, że jest tu pan, który pomaga Ukraińcom i ich przyjmuje – mówi kobieta.