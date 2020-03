Odkopano drugą ze ścian średniowiecznej bramy Młyńskiej. Na miejscu pracują archeolodzy

Archeolodzy wciąż pracują na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej i Sikorskiego. Kolejne dni pracy zespołu Lubuskiego Muzeum w tym miejscu przyniosły nowe odkrycia, dzięki którym można w pełniejszym stopniu poznać " konstrukcję zespołu bramnego, istniejącego w tej części średniowiecznego miasta". W lutym odkopano pierwszy fragment bramy Młyńskiej. Jak przekazywali nam archeolodzy jej konstrukcja jest o wiele lepiej zachowaną od konstrukcji bramy Santockiej. Gdy odsłonięto pierwszy fragment bramy, archeolodzy wiedzieli, że odsłonią też jej drugą ścianę (te dwa średniowieczne mury położone są równoloegle do siebie). - Obydwa te mury to zapewne barki tzw. szyi przylegającej do wieży bramnej, strzegącej wjazdu do miasta od strony zachodniej - informują pracownicy Muzeum Lubuskiego. WIDEO: Ulica Sikorskiego skrywała filiżanki i talerze

Muzueum Lubuskie