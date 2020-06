Odlotowe zdjęcia z drona: jeziora Strzelec, Dobiegniewa, Drezdenka i okolic

Regularnie pokazujemy też jego zdjęcia na naszym portalu. Dziś zdjęcia z powiatu strzelecko – drezdenecki. To malowniczy teren. Bo to z jednej strony jest Kotlina Gorzowska z Puszczą Notecką, a z drugiej Równina Drawska oraz Pojezierze Dobiegniewskie. W północno-zachodni skraj powiatu (od strony Dobiegniewa) wbija się Drawieński Park Narodowy, a w okolicach Strzelec Krajeńskich (od strony Dankowa) jest fragment Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. No i, dodajmy, jeziora to „powiatowe bogactwo”. Zdjęcia Grzegorza Walkowskiego świetnie to pokazują!

Dobiegniew inwestuje w turystykę. Wielgie i Osiek, a także przystań w Łęczynie chcą złowić turystów:

