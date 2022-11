Odznaczenia, awanse, salwa honorowa... Pięknie Gorzów obchodził Święto Niepodległości

- 11 listopada to dzień, który w związku z aktualną sytuacją geopolityczną każe nam w sposób szczególny pamiętać o słowach: „Niepodległość, wolność, suwerenność nie są dane nigdy raz na zawsze. Trzeba o nie zabiegać, trzeba dbać, trzeba pielęgnować”. Trzeba pamiętać o tym, aby każde nowe pokolenie Polaków miało świadomość historii, tradycji naszej kultury. To wszystko po to, aby nie trzeba było ciężko walczyć o odzyskanie niepodległości. Wiemy, jak było to trudne - mówił w trakcie uroczystości wojewoda Władysław Dajczak. - Marszałek Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski to nasi wielcy ojcowie niepodległości. W obecnej sytuacji pamiętajmy o przekazie, który oni też nam zostawili. Oni pochodzili z różnych stronnictw politycznych. Często byli ze sobą skłóceni, ale w sprawach najważniejszych dla Ojczyzny, dla bytu państwa byli razem. Szczególnie dziś powinniśmy o tym pamiętać - dodawał.