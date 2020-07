Ogłoszono przetarg na nową halę widowisko-sportową w Gorzowie. Koszykarki z AZS AJP nie mogą się jej doczekać

- Bardzo lubimy grać w naszej kameralnej hali AJP. Czujemy się w niej bardzo dobrze i jesteśmy zadowoleni ze współpracy z uczelnią, która będzie kontynuowana, bo mamy bardzo dużo grup młodzieżowych. Nowoczesna hala jest nam jednak niezbędna do dalszego rozwoju klubu. Mamy od FIBA tylko warunkową zgodę na rozgrywki europejskie. Jako jedyna gorzowska drużyna grająca na arenie międzynarodowej, chcemy gościć najlepsze drużyny z Europy w nowoczesnej hali – powiedział wiceprezes AZS AJP Gorzów, Michał Kugler.

Budowa hali sportowo-widowiskowej to jedna z bardziej wyczekiwanych inwestycji w Gorzowie. To również bardzo ważna inwestycja dla dalszego rozwoju sportu w naszym mieście. Budowa hali ma zostać sfinansowana z pieniędzy miasta Gorzów Wlkp. oraz dofinansowana kwotą 22,5 mln zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

- Nowoczesny obiekt, gdzie przy arenie głównej znajduje się pełnowymiarowa hala treningowa spełnia wymagania międzynarodowych federacji. Pozwoli nam to rozgrywać międzynarodowe zawody nie tylko w naszej dyscyplinie (np. siatkówka, piłka ręczna , futsal) . Jako klub, będziemy starali się wzorem węgierskiego Sopronu, gościć co roku jedną z międzynarodowych imprez koszykarskich rangi seniorskiej lub młodzieżowej - powiedział trener Dariusz Maciejewski.

- Ogłoszony przetarg to bardzo dobra decyzja władz miasta, z prezydentem Jackiem Wójcickim na czele. Teraz musimy wierzyć, że znajdzie się wykonawca, który spełnia wszystkie wymagania. Po wyborze oferty czekamy na pierwszą wbitą łopatę pod budowę hali. Chcemy jako AZS AJP Gorzów, być jeszcze lepszą wizytówką naszego miasta. Naszą ambicją jest za kilka sezonów ponownie zagrać z Eurolidze. Ten obiekt zapewni też komfort dla naszych kibiców i sponsorów, którzy oglądają nasze spotkania. Jako klub, od razu po rozpoczęciu budowy hali zaczniemy szereg akcji marketingowych, tak by na pierwszym meczu naszych koszykarek w hali był komplet publiczności – dodał Michał Kugler.

Hala - według koncepcji architektonicznej - ma mieć 5 027 miejsc, w tym około 2 600 stałych miejsc dla kibiców. Będzie miała dodatkową rozkładaną trybunę, co pozwoli pomieścić w hali ponad 5 000 widzów. Hala miałaby służyć nie tylko sportowcom, ale też np. do koncertów. Jedna z sal rozgrzewkowych została tak zaplanowana, by w razie potrzeby służyć za scenę. Hala ma zostać zbudowana tuż obok basenów Słowianki.

Budynek hali widowiskowo-sportowej będzie wizualnie nawiązywał do Słowianki, aby cały kompleks był ze sobą spójny. Natomiast sama hala będzie podzielona na kilka stref m.in. z areny głównej, czy sali rozgrzewek wykorzystywanej przez SMS oraz sali konferencyjnej. Hala ma spełniać wymogi międzynarodowych federacji sportowych, by móc w niej rozgrywać zawody międzynarodowe.

Materiał przygotowany przez AZS AJP Gorzów