Ogromna dziura w ul. Piłsudskiego! Kiedy droga może być przejezdna?

W piątek 27 stycznia pracownicy PWiK przystąpili do naprawy. Po zerwaniu asfaltu i dokopaniu się do rury, okazało się, że jest ona pęknięta na całym swoim obwodzie. Do wymiany idzie więc cały sześciometrowy odcinek pomiędzy tzw. kielichami rury (czyli miejscami, w którym poszczególne fragmenty rury łączą się ze sobą).

Naprawa usterki potrwa łącznie nawet kilkanaście godzin. Jarosław Miłkowski