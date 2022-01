Ogromny wzrost liczby zakażeń w Polsce, a w Gorzowie... spadek |18 STYCZNIA

We wtorek 18 stycznia w całej Polsce potwierdzono 19 652 nowe przypadki koronawirusa. To aż o 72,2 proc. więcej niż tydzień temu (11 stycznia odnotowano w kraju 11 406 infekcji).

W Lubuskiem dane też są wyższe niż siedem dni temu, ale nieznacznie. We wtorek 18 stycznia potwierdzono bowiem 205 zakażeń. To o szesnaście więcej niż przed tygodniem. Wzrost zakażeń wyniósł więc „zaledwie” 8,5 proc. W górę poszedł też wskaźnik zakażeń w regionie. Aktualnie wynosi on 24,67 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Gorzowie sytuacja jest odwrotna. We wtorek 18 stycznia odnotowano 13 przypadków. Tydzień wcześniej było w mieście 29 infekcji, więc spadek liczby zakażeń wynosi 55 proc.

Choć eksperci mówią, że właśnie rozpoczyna się piąta fala pandemii, to na razie polepsza się sytuacja w lubuskich szpitalach. Aktualnie hospitalizowanych jest w nich 396 osób, z których 27 podłączonych jest do respiratora. W obu przypadkach są to liczby niższe niż w ostatni weekend.

W Gorzowie liczba hospitalizowanych spadła do 58 osób (z 62, które były w poniedziałek).

We wtorek poinformowano też, że w całym kraju doszło do kolejnych 377 zgonów z powodu COVID-19. Dziesięć z nich było w Lubuskiem. Zmarły trzy osoby z Zielonej Góry, dwie osoby z powiatu zielonogórskiego, a w każdym z powiatów: nowosolskim, strzelecko-drezdeneckim, wschowskim, żagańskim i żarskim zmarła jedna osoba.