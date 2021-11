Olimpia Tomczyk-Iwko drugim zastępcą wojewody lubuskiego. Czym będzie się zajmować w urzędzie?

Do tej pory kierujący Lubuskim Urzędem Wojewódzkim Władysław Dajczak miał tylko jednego zastępcę. Tę funkcję pełni Wojciech Perczak. Teraz zastępców będzie dwóch, a w sumie dwoje, bo stanowisko objęła Olimpia Tomczyk-Iwko. Tym samym województwo lubuskie dołączy do grona kilku innych regionów w kraju, które mają dwóch wicewojewodów. Tak jest między innymi w województwie łódzkim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

Ma wzmocnić urząd

Powołanie drugiego wicewojewody lubuskiego to efekt ustaleń nowych porozumień koalicyjnych w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo Olimpia Tomczyk-Iwko jest obecnie związana z Solidarną Polską. Ma to również związek z potrzebą wzmocnienia urzędu wynikającą z coraz większej liczby zadań rządowych do realizacji.

- Zadań, których wojewoda jako przedstawiciel rządu w województwie ma do wypełnienia w ostatnim okresie znacznie przybyło. Pandemia koronawirusa i związana z tym koordynacja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców, program Polski Ład, a w nim Program Inwestycji Strategicznych, inwestycje na terenach popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wymagają ścisłego i stałego kontaktu administracji rządowej z samorządami województwa. Doświadczenie biznesowo-polityczne Pani wicewojewody będzie dużym wsparciem w tym zakresie - mówił wojewoda Władysław Dajczak wręczając nominację swojemu drugiemu zastępcy.