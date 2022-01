Omikron czy Delta? Jak odróżnić te warianty koronawirusa? Lista charakterystycznych objawów i różnic sn

Ważne: zapoznaj się z objawami charakterystycznymi dla najnowszych wariantów COVID-19. Dzięki temu będziesz w stanie w porę zgłosić się na test, a w przypadku jego pozytywnego wyniku, jak najszybciej odizolować się od swoich bliskich i uchronić ich tym samym przed chorobą. Przede wszystkim: zakażenie Omikronem początkowo przypomina (i to łudząco!) typowe przeziębienie. Dopóki i chorego nie pojawi się wysoka gorączka (powyżej 38,5 st.), ten może bagatelizować objawy. A jest to błąd! Wariant Omikron jest trudniej rozpoznać, ponieważ nie dochodzi przy nim (z reguły) do utraty smaku i węchu, które stały się charakterystycznymi objawami dla zakażenia koronawirusem. Przeczytaj też: Lekarstwa na COVID-19. Musisz je mieć w swojej domowej apteczce!

Omikron różni się od poprzednich wariantów koronawirusa. Jest bardziej zaraźliwy, ale w przebiegu może być łagodniejszy niż np. Delta. Szczególnie wtedy, gdy chory jest osobą zaszczepioną i najlepiej trzem dawkami. Medycy zachęcają, by przyjmować trzecią dawkę szczepienia, bo ta łagodzi objawy COVID-19. Ale: jak poznać, że mamy do czynienia z Omikronem? Czym różni się on od Delty, która wciąż występuje? Sprawdziliśmy to. Przeczytaj listę różnic w objawach między wariantem Omikron, a Delta. Sprawdź, jakie niepokojące symptomy wysłane przez Twój organizm, powinny wzbudzić niepokój. Pierwsze oznaki zakażenia mogą pojawić się w nocy! Jak je poznać?