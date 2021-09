Opaska wyśle sygnał do ratownika. Szpital chce stworzyć centrum telemedycyny

Stan pacjenta, który został wypisany ze szpitala, będzie monitorowany przez Centrum Telemedycyny. Zmieni się też wygląd wejścia do lecznicy od strony ul. Dekerta. Ta część szpitala będzie wyższa, dłuższa i szersza.

- Cześć z pacjentów, którzy wychodzą ze szpitala, dalej potrzebuje jeszcze opieki ze strony bliskich, ale nie w każdej rodzinie można na nią liczyć. To centrum pozwoli na monitorowanie ich stanu. Jeśli ze zdrowiem będzie działo się coś niedobrego, to opaska, którą będzie miał pacjent, wyśle informację o tym do naszego ratownika medycznego - mówi Robert Surowiec, wiceprezes szpitala wojewódzkiego w Gorzowie. Rozmawiamy z nim o planach szpitala na najbliższe pięć lat, a konkretnie o Centrum Telemedycyny. Ma ono powstać przy ul. Walczaka. Poza monitorowaniem stanu pacjenta, pozwoli ono na wykonywanie poza szpitalem badań kontrolnych i profilaktycznych.

- W zależności od stanu zdrowia pacjenta dostanie on opaskę, która będzie monitowała odpowiednie jego parametry, np. pracę serca - mówi Surowiec. - Podobna inwestycja była robiona już w Zachodniopomorskiem i tam kosztowała około 30 mln zł. Szacujemy, że w naszym przypadku będzie to kilkanaście milionów - dodaje wiceprezes.

Budynek od Dekerta będzie wyższy Kolejna z inwestycji, którą planuje szpital, to m.in. zmiany w budynku przy ul. Dekerta, do których ma dojść przy okazji termomodernizacji. Zmian trudno będzie nie zauważyć. Zmieni się bowiem całe skrzydło, przez które dziś wchodzi się do lecznicy od ul. Dekerta. Będzie ono dłuższe, szersze i wyższe.

- Te zmiany podyktowane są tym, iż chcemy, aby w każdej sali chorych w szpitalu były odrębne sanitariaty. Przez to „stracimy” około 100 łóżek. Chcemy je jednak „odzyskać” w nowym skrzydle. Dziś ma ono dwie kondygnacje powyżej ziemi, a po zmianach będą cztery. Jeśli chodzi o długość, to będzie ono mniej więcej od zakrętu ul. Dekerta aż do okolic miejsca, w którym od prawie roku jest centralny punkt wydawania wyników - mówi nam Surowiec.

Z przebudową skrzydła będzie pewnie tak jak z powstawaniem Miejskiego Ośrodka Sztuki w centrum miasta. Formalnie to przebudowa Przemysłówki, ale w rzeczywistości sporą część byłego banku przy wieżowcu trzeba było wyburzyć, by zacząć tam budować salę koncertową. W lecznicy też trzeba będzie sporą część skrzydła wyburzyć.

W nowym-starym szpitalnym skrzydle od strony ul. Dekerta ma być m.in. centrum okulistyki, przeniesiony ma tu zostać także rezonans.

Zmiany mają nastąpić w najbliższych latach. Koszt termomodernizacji i postawienia większego skrzydła od ul. Dekerta, to około 200 mln zł.

Jest nowy numer do rejestracji Tyle, jeśli chodzi o przyszłość. A co słychać w szpitalu aktualnie? Od kilku dni działa nowy numer telefonicznej rejestracji do przyszpitalnych poradni - tel. 95 782 77 77. Dzwoniąc na ten numer można nie tylko zarejestrować się do większości szpitalnych poradni, ale też uzyskać informację o terminach i zasadach przyjęć.

- Mamy nadzieję, że wraz z uruchomieniem call center do przeszłości przejdą problemy z długim czasem oczekiwania na połączenie telefoniczne i kolejki do rejestracji bezpośredniej - mówi Barbara Kasperska, kierownik ds. funkcjonowania poradni, rejestracji i pracowni szpitalnych w gorzowskiej lecznicy.

Konsultanci w szpitalnym call center dyżurują w dni powszednie od 7.00 do 14.30. Dotychczasowego numeru 95 733 12 68 nie ma jednak co wyrzucać z książki telefonicznej. On nadal służy do rejestracji w poradni radioterapii.

