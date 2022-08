Opaski bezpieczeństwa dla gorzowskich seniorów. Wciąż można się zgłosić do programu

Opieka na odległość

Seniorzy stanowią pokaźną grupę mieszkańców Gorzowa. Wielu z nich mieszka samotnie i ma problemy z codziennym funkcjonowaniem. I to właśnie do takich osób skierowany jest rządowy program Korpus Wsparcia Seniorów, do którego niedawno przystąpiło miasto. W jego ramach starsi mieszkańcy mogą otrzymać specjalne opaski bezpieczeństwa. Niewielkie urządzenia pozwalają opiekować się starszymi osobami na odległość. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.