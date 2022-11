Oskar Fajfer: Dorównuję kolegom ze Stali Gorzów

Jak długo zastanawiałeś się nad przyjęciem oferty Stali Gorzów?

Spotkaliśmy się na terenie neutralnym, usiedliśmy do stołu, a rozmowa zajęła nam może z 45 minut. Przyglądam się Stali Gorzów już od dawna i wiem, że to jest bardzo poukładany klub, z historią, więc zależało mi, aby w takiej drużynie jeździć. Po wstaniu od stołu podaliśmy sobie ręce. Pomimo tego, że było mnóstwo pytań i podchodów z innych klubów nie zamierzałem zrywać niczego z umowy. Cieszę się, że moja lojalność wytrzymała do końca i jest tak, jak się umówiliśmy na początku.