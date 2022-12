Oskar Fajfer pierwszy bieg w barwach Stali Gorzów ma już za sobą

- Ja bardzo często biegam. Robię to trzy-cztery razy w tygodniu, więc dla mnie taka forma przygotowań do sezonu czy do podtrzymywania kondycji normalna. Bieg to fajna forma, żeby przewietrzyć ciało oraz umysł - mówił nam Oskar Fajfer tuż przed biegiem. - Ćwiczę niemal codziennie, a biegam głównie po śniadaniu. 5 km to jest minimum. Pokonuję dystans do 10 km - dodawał?

Jakie nowy stalowiec ma rekordy w bieganiu?