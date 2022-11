Oskar Paluch zostaje w Stali Gorzów na dłużej. Piotr Paluch będzie jego menadżerem

- Będę opiekunem i menadżerem Oskara, by wszystko układało się jak najlepiej - powiedział nam w środę 30 listopada Piotr Paluch. Po siedmiu ostatnich latach, gdy był on trenerem młodzieżowców Stali Gorzów, w tej roli od 1 grudnia zastępuje go Piotr Świst. Klub zdecydował się na ten ruch, bo - jak mówił nam pod koniec października Waldemar Sadowski, prezes Stali - szkolenie juniorów było ostatnio piętą achillesową. Poza tym pojawiały się głosy, że P. Paluch nie powinien być trenerem wszystkich juniorów w momencie, gdy wśród nich jest jego syn. Zdaniem niektórych komentujących ma to rzekomo wpływać na jakość szkolenia innych juniorów klubu. Piotra Palucha cały czas będzie można zobaczyć na zawodach żużlowych, m.in. w parkingu dla zawodników. - De facto nic się nie zmieni, poza stanowiskiem w klubie - dodaje P. Paluch.

Jak się jednak okazuje, popularny „Bolo” nie będzie już pracownikiem Stali. Nie będzie też pobierał z klubu wynagrodzenia.

- Zostaję jako menadżer Oskara, nie jestem na garnuszku klubu - przyznaje jeden z legendarnych zawodników gorzowskiego klubu.

A co ze startami Oskara Palucha w Stali Gorzów? Zanim w czerwcu tego roku zadebiutował w ligowej drużynie, miał on ważny kontrakt do końca sezonu 2023. Teraz wiemy już, że 16,5-letni zawodnik będzie startował w Gorzowie co najmniej do końca sezonu 2024. Piotr Paluch mówi nam, że jest otwarty na współpracę z klubem także do zakończenia przez syna wieku juniora, czyli do sezonu 2027.

- Jestem człowiekiem ugodowym. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy - mówi P. Paluch.

- A czy istnieje opcja, że powróci pan do szkolenia młodzieży w Stali po zakończeniu przez Oskara wieku juniora? - pytamy.

- Tak daleko nie wybiegam. Na razie skupiam się na tym, co mam przed sobą - mówi nasz rozmówca.