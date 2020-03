Ostatni dzień Tesco przy Słowiańskiej. Żegnaj Tesco, witaj Leroy Merlin

Gorzów: te miejsca są zamknięte. Jak spędzić weekend?

W związku z rozporządzeniem zamknięto szkoły, przedszkola, kina, teatry i muzea. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w innych miejscach, które na co dzień dostarczały nam rozrywki i atrakcji. Wiemy co na tę chwilę ma być otwarte, a co zamknięte.