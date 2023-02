Ostatni weekend karnawału. Popsysze zagrają w MagnetOffOnie

Nie znacie jeszcze zespołu Popsysze? Okazja do poznania ich twórczości będzie już w piątek 17 lutego. Na początek ostatniego weekendu karnawału zagra on w gorzowskim klubia MagnetOffon, który mieści się przy ul. Jagiełły 11 (gdyby ktoś nie wiedział, to na jest on „na tyłach” łaźni miejskiej).