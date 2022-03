Oświetlenie będzie do lata, a banda jeszcze przed sezonem

Gorzowski OSiR szykuje się do podpisania umowy na montaż dodatkowego oświetlenia na stadionie im. Edwarda Jancarza. Do czwartego przetargu zgłosiła się tylko jedna firma - Lexpol z Międzyrzecza, która zaproponowała zrobienie prac za 600 tys. zł.

- Do końca tygodnia będziemy finalizować całą sprawę - mówi o podpisaniu umowy Włodzimierz Rój, dyrektor OSiR-u. Dodaje, że montaż dodatkowego oświetlenia powinien rozpocząć się na początku marca i ma potrwać do czerwca.