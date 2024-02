Oto gorzowscy stypendyści artystyczni. Co przygotują dla mieszkańców? Książki, muzykę czy film

- Stypendia to przede wszystkim wyróżnienia dla artystów, którzy w wyjątkowy sposób wyróżniają się swoimi twórczymi pomysłami. Dla nas to jest wielkie wydarzenie, bo mówimy o artystach tworzących gorzowską kulturę, o osobach, które tworzą sztukę dla gorzowian, dzielą się nią z nami – mówił przy okazji wręczania stypendiów prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

W tym roku o stypendia ubiegało się 29 kandydatów, dostało je 16 osób. Wynoszą od 4,5 tys. do 12 tys. zł. Łącznie na ten cel przeznaczono 110 tys. zł. Kto je dostał?

Dominika Muniak-Szadej (dziedzina: film)

Tworzy filmy animowane, reżyseruje filmy dokumentalne i teledyski, jest pedagogiem i animatorką kultury, promującą działania z zakresu sztuki filmowej. Stypendium przeznaczy na realizację filmu wykonanego metodą animacji poklatkowej, wycinankowej paper cut. Film opowiadać będzie o historii i życiu codziennym mieszkańców dawnego Landsberga.

**Grzegorz Tobis (muzyka)

Klarnecista, aranżer, kompozytor, muzyk Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej, odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Stypendium przeznaczy na wyposażenie pracowni muzycznej** według autorskiej koncepcji, umożliwiającej połączenie brzmienia klarnetu z innymi instrumentami oraz efektami elektronicznymi, co pozwoli na tworzenie i wykonywanie unikalnej muzyki. Dzielenie się tą twórczością i propagowanie nowatorskiego podejścia do muzyki wzbogaci ofertę kulturalną w Gorzowie.